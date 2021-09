PARADIS, Lise



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 septembre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Lise Paradis. Native du secteur de Saint-Rédempteur, elle demaurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sonia Gosselin (Carl Têtu) et Christian Gosselin (Joanie Lemieux); ses petits-enfants: Naomy (Samuel Langlais), Alexis et Mélia; son conjoint monsieur Jacques Roy; sa fille Julie Roy (Patrick Gauthier); son époux en premières noces, monsieur André Gosselin; ses frères et sœurs: Roch (Thérèse Coté), feu Gilles (Suzanne Robert), Claude (Christine Gagné), Yvon (Agathe Deblois), Gilberte (Gérard Vachon), Jeannine (feu Léon Rousseau), Florian, Denis (Francine Pelletier), feu Roland, Rolande (Marcel Aubé) et Jacques (Mireille Vallée); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy et de la famille Gosselin, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à tout le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société d'Alzheimer de Québec.à compter de 14 h.