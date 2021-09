LECLERC, Raynald



À Québec, le 21 septembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Raynald Leclerc, fils de feu Alphonse Leclerc et feu Regina Hardy, il demeurait à Québec. Monsieur Leclerc était policier retraité de la ville de Québec. Il laisse dans le deuil sa conjointe Céline Vincent et la mère de ses enfants Laurence Boilard. Il laisse également dans le deuil ses enfants: Herman (Annie Gilbert) et Manon-Barbara (Éric Desmarais). Ses frères et sœurs: Guy (Céline Devault), Yvette (Jean-Claude Filtault) et est allé rejoindre: Annette, Charlotte, Carmel, Isabelle, Jean-Marie, Eugène ''pit'', Nicolas, Roland, Léo, Marcel et Yves. Il laisse dans le deuil ses petits-enfants adorés: Gabriel, Catherine et Frédérique-Anne. Il laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces qu'il affectionnait particulièrement, la famille Vincent, ainsi que de nombreux parents et amis. La famille a confié monsieur Leclerc auLa famille recevra les condoléancesde 14h30 à 16h30. Pour rendre hommage à monsieur Leclerc, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.sylviomarceau.com