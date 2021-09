BILODEAU, Christiane Vidal



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 mai 2021, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Christiane Vidal, épouse de monsieur Paul-André Bilodeau, fille de feu monsieur Jean-Paul Vidal et de feu madame Georgette Picard-Vidal. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses filles: Joëlle et Janie (Jocelyn Riverin); ses petits-enfants: Laurie Defoy (Daniel Narvaez), Alec Defoy (Anne-Sophie Drouin), Joannie Lamontagne (Kamil Pieniazek), Andréanne Lamontagne (Samuel Tessier); ses arrière-petits-enfants: Mathis, Romy et Alexis Pieniazek; ses frères et sœur: feu Carole, feu Marc et Claude; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bilodeau: Louise, Alain (France Bastille) et Francine; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis et leur département d'oncologie pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.à compter de 13 h.