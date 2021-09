MARTEL, Gisèle Germain



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 19 août 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Gisèle Germain, épouse de feu monsieur Gilles Martel, fille de feu monsieur Émile Germain et de feu madame Alice Martel. Native de Ste-Catherine, elle demeurait à Québec.de 9 h à 10 h 30.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Jean Vaillancourt) et Pierre (Lucie Roy); ses petits-enfants: Marie (Éric), Amélie (Martin), François (Marie-Ève), Julie (Maxime), Simon (Mélanie), Alexandre (Steven) et Caroline (Yoann); ses arrière-petits-enfants: Benjamin, Chloé, Béatrice, Éliane, Marilou, Charles, Alice, Elliot et Anne. Elle était la sœur de: Sœur Sébastienne, feu Yvette, feu Jacqueline, feu Paul (feu Jeanne-Alice Arcand), feu Jacques (feu Dolorès Leclerc), feu Catherine (feu Charles Pagé), feu Georges (feu Françoise Lavallée), feu Abbé François, feu Abbé Antoine. De la famille Martel, elle était la belle-sœur de: feu Gemma (feu Henri Denis), feu Germaine (feu Clément Jobin), feu Raynald (feu Georgine Fiset), feu Marguerite (feu Louis-Philippe Frenette), feu Rose-Aimée (feu Henri Plante), feu Gérard Martel (Lise Deschamps, Joanne Gaumond, feu Rita Doucet). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des soins gériatriques et palliatifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, 418 656-4999.