TURGEON, Hermance Brochu



Aux soins palliatifs de l'IUSMQ, le 19 septembre 2021, à l'âge de 94 ans 11 mois, est décédée dame Hermance Brochu, fille de feu Louis Brochu et de feu dame Élise Gobeil. Elle était l'épouse de feu Marc-André Turgeon. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christiane (feu Lorenzo Dumont), Alain (Nicole Pouliot) et Lucie; ses petits-enfants: Mélanie, Marie-Ève (Ghislain Lanoie), Carl (Véronique Cauchon) et Maxime (Lydia Michaud); ses arrière-petits-enfants: Adèle, Arthur, Corine, Morane, Étienne et Anthony; ses frères et sœurs: feu Rosaire, (feu Fernande Boulanger), feu Camille, feu frère Laurent, feu Cécile (feu Gérard Bussières), Irène (feu Ludger Thibault), feu Marie-Claire (feu Jean-Paul Roberge), feu Édith (Marc-André Prévost), feu Ronald (feu Aline Portelance), feu Lauréanne (Roland Carrier), feu Véronique, Geneviève (feu Bernard Lacasse), feu Valois (Marcelle Flibotte), Léonard (Gisèle Gosselin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Turgeon: feu Gérard (feu Germaine Angers), feu Maurice (feu Jeannine Belleau), feu Jean-Paul (feu Judith Couture) et feu Marguerite; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àde 12h30 à 13h45.Les cendres seront mises en terre ultérieurement au cimetière Mont-Marie de Lévis. Sincères remerciements au personnel du Hâvre du Trait-Carré et au personnel de l'IUSMQ pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Nouvelle adresse: www.coeuretavc.ca Tél.: 1-888-473-4636. Des formulaires seront disponible lors des condoléances.