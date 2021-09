MONTREUIL, Rosaire



Au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, le 6 septembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Rosaire Montreuil, époux de dame Monique Lefrançois, fils de feu monsieur Émile Montreuil et de feu dame Marie-Jeanne Robitaille. Il demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.et de là, un cortège se dirigera en direction du cimetière St-Charles où ses cendres iront reposer dans le lot familial.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique; ses frères et sa sœur : feu Roland (feu Jeanne d'Arc Plourde), feu Jean-Paul (en premières noces feu Fernande Tremblay, en secondes noces Monique Pelletier) et Colette; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lefrançois : Rolande (feu Charly Ryan), feu Céline (feu Jean-Marc Verreault), Michelle (Roméo Létourneau) et feu Marcel, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 9e étage du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294