NADEAU, Louise Sauvageau



À l'IUCPQ (hôpital Laval), Québec, le 25 septembre 2021, à l'âge de 80 ans et 9 mois, est décédée madame Louise Sauvageau, épouse de feu monsieur Lucien Nadeau. Elle demeurait à Cap-Santé.et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMadame Sauvageau laisse dans le deuil ses enfants: Carol (Daniel Rominski), feu Lucie (René Alain), Sylvain (Marie-Josée Vallières), Christian et Marie-France; ses petits-enfants: Dr. Robert, Kate et Sara Rominski; Carolane (Pierre-Luc Bélanger), Émilie (Julien Hivernat-Morissette), Étienne (Chloé Therrien) et Charles Alain; Jean-Christophe, Jérémy et Jasmine Nadeau; Alex et Tommy Sauvageau; Maxime Nadeau; ses arrière-petits-enfants: Malia, Elena et Florence; Alexis et Edouard; Nolan. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Robert (Reine Bouchard), Suzanne (feu Conrad Beaupré), Armande (feu Jacques Pépin), Diane (Jacques Dussault), feu Yvan ; feu Gisèle Nadeau (feu Adrien Lebel), feu Huguette (feu Jean-Guy Marcotte), Lucille (Henri-Gilles Langlois), Michel (Odette Lachance), feu Gérard (Yolande Grey). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement particulier à Suzanne et Armande pour leur dévouement ainsi que tout le personnel des soins à domicile du CLSC de St-Marc-des-Carrières et de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org