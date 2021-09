POULIOT, Jean-Guy



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 septembre 2021, à l'âge de 80 ans et 5 mois, est décédé monsieur Jean-Guy Pouliot, époux de dame Monique Lainé. Il était le fils de feu dame Yvonne Mercier et feu monsieur Émile Pouliot. Il demeurait au Lac Saint-Charles.de 13 heures à 16 heures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique; ses enfants: Rock (Dominique Dugas) et Nathalie (Marc Desjardins); son petit-fils Samuel (Ariane Levesque); ses frères et soeurs : feu François (feu Jeanne-D'arc Lebel), feu Georgette (feu Lucien Blouin), feu Dominique (Gaétane Veilleux), feu Gilles (Denise Gosselin), Roch, Claire (Fred Hoelscher), Gisèle (Fernand Brochu), Lili, Raymonde (Herbie Hoelscher) et Danielle (Gilles Vézina); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lainé : feu Denise (feu Raymond Bélanger), Marcel (Denise Turgeon), Jean, feu Pierre, feu Jocelyne, feu Michelle (feu Fernand Simard), feu Lise (Claude-Denis Fortier) et Andrée (feu Jacques Laroche); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille désire remercier particulièrement les intervenants et intervenantes en soins palliatifs du CLSC La Source Sud et de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur grand dévouement. Un remerciement tout particulier à son grand ami Laurent Prémont pour lui avoir permis de vivre sa dernière ride le 11 septembre 2021 ainsi qu'à tous ceux qui étaient présents. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site web : www.cancer.ca