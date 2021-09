MIVILLE BLANCHET, Réjeanne



À la Maison de soins palliatifs du Littoral à Lévis, le 18 septembre 2021, à l'âge de 93 ans et 7 mois, entourée de l'amour de ses enfants, est décédée madame Réjeanne Miville, épouse de feu Philippe Blanchet. Elle était la fille de feu dame Marie-Anna Guillemette et de feu monsieur Georges Miville (fils). Elle demeurait à Québec et était originaire de Saint-Pamphile de L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-France (Marc Simoneau), Daniel, Johanne (André Dionne), Liguori (Julie Vaillancourt), feu Lorraine et Michel (Gaétane Bellemarre); ses petits-enfants: Claudia Simoneau (Trevor Burg) et Benjamin Simoneau, (Ariane Bélanger Fortin), Emilie et François Dionne, Caroline Blanchet (Jimmy Marcoux), Martin,Véronique et Éveline Boutet; ainsi que ses 9 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Marie (feu Marcel Gagné), feu Jean-Noël (Georgette Raymond), feu Anne-Marie (feu Maurice Blanchet), feu Barnabé (feu Laurette Vaillancourt) et feu Rodrigue Bernier (Jacqueline Bélanger) et belle-sœur de la famille Blanchet, feu Alexandrine Blanchet (feu Gérard Blanchet), feu Benoit (feu Germaine Jean, feu Aurélie Jean), feu Alphonse (feu Françoise Pelletier), feu Sœur Marie-Anne, feu Sœur Malthide, feu Charles-Emile (feu Annette Gagnon, feu Laurette Boulet), feu Maurice (feu Anne-Marie Miville), feu Sœur Patricia, feu Armand (Feu Bérangère Pelletier), feu Éloi (feu Géraldine Noël), feu Louis-Nazaire (feu Yolande Jean) et feu Pascal (Thérèse Chouinard) aussi affectés par son départ ses belles-sœurs des familles Miville, Bernier et Blanchet, plusieurs cousins, cousines, filleules, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Nous tenons à remercier l'équipe de soins palliatifs du CLSC La Source, qui a été à l'écoute de ses besoins durant ses 4 dernières années et spécialement au Dre Élise Roy et Guillaume Malenfant infirmier clinicien. Un grand merci également à toute l'équipe de la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis pour leur grande humanité, leur dévouement et leur tendresse lors de l'accompagnement de fin de vie de notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral 5445, rue St-Louis Lévis (Québec) G6V 4G9. Des formulaires seront disponibles à l'église.Les membres de sa famille vous accueilleront en l'église de Saint-Pamphile le samedi 9 octobre 2021 de 9h30 à 10h45.; suivi de l'inhumation des cendres au cimetière paroissial. " Bellevue ".