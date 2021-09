NADEAU, Jean



Le 20 septembre 2021 un être exceptionnel nous a quittés. Sa conjointe Sylvie, ses fils Nicolas et Mathieu, ses brus Isabelle et Geneviève, de même que ses petits-enfants Gabrielle, Jérémie, Mélia et Éva vous convient le dimanche 3 octobre, de 10 h à 12 h et de 13h30 à 15 h, à lui faire vos adieux et à exprimer votre sympathie, en présence des cendres. Sa soeur, ses frères, belles-soeurs et beaux-frères des familles Nadeau et Drouin, de même que tous ceux qui l'ont côtoyé, qu'ils soient parents, amis, voisins, collègues, se souviendront de l'être généreux, drôle et attentionné qu'il était. Nous remercions le personnel de pneumologie-oncologie de l'IUCPQ qui a su nous apporter réconfort et humanité. Celles et ceux qui le désirent sont invités à faire un don à la Fondation de cet hôpital. (https://fondation-iucpq.org/je-donne).