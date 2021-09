GOSSELIN, Jean-Guy



À son domicile, le 18 septembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Gosselin, époux dame Pauline Labarre, fils de feu Emile Gosselin et de feu Annette Demers. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Pauline, ses enfants: André Gosselin (Jacinthe Desgagné) et Diane Gosselin (Michel Rochette); ses petits-enfants: David Gosselin, Cynthia Gosselin et Emilie Rochette; ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis.