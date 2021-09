GAGNON, Huguette Pouliot



À la Maison Catherine de Longpré, le 12 septembre 2021, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédée dame Huguette Pouliot, épouse de M. Joseph (Jos) Gagnon, fille de feu Amédée Pouliot et de feu Marie-Anna Paré. Elle demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Chantal Marcoux), Danielle (Roger Roy), France (Benoit Champagne), Julie (Chrystian Vachon) et Yvan (Marie-Pierre Ouellette); ses petits-enfants: Audrey et Mathieu Gagnon, Caroline et Olivier Roy, Stéphane et Marianne Champagne, Keven et Karell Vachon, Maxime et Alexandre Gagnon ainsi que ses 12 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Louis-Aimé (feu Yolande Plourde), feu Gisèle (feu Gérard Nadeau), feu Rachelle, feu Laurette (feu Paul-Émile Lagrange), feu Yvon (Mariette Lessard), feu Léonnette (Lucien Turmel), feu Géraldine (feu Laurent Boucher), Magella (Marie Dion), Raymonde (Stéphane Dallaire) et Monette. Elle était la belle-sœur de: feu Marguerite (feu Appolinaire Jacques), feu Adrien (feu Monique Poulin), feu Paul-Henri (Annette Groleau), feu Jeannine (feu Philorum Jacques), Monique (Marcel Boivin), Émilienne (feu Armand Cloutier), Hortense (Onil Lessard), François (Noëlla Michaud) et Gérald (Marcelle Maheu). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Saint-Joseph le vendredi 1er octobre de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier la direction et le personnel de la Maison Catherine de Longpré pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré (1140, 20e rue Ouest, Saint-Georges, G5Y 7M1): https://www.maisoncatherinedelongpre.qc.ca/ ou à la Société canadienne du cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3), https://action.cancer.ca/fr/