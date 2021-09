MARCEAU GUILLEMETTE

Lucie



À La Maison d'Hélène de Montmagny, le mardi 14 septembre 2021, à l'âge de 90 ans et 8 mois, est décédée madame Lucie Marceau, fille de feu Alphonse Marceau et de feu Delphine Gagné. Conjointe de feu Roméo Guillemette, elle laisse dans le deuil ses enfants: Lina (Guy Prévost), Liliane (Brian Dumas), Bruno (Lyne Francis) et Danielle (Normand Corriveau). Elle était la grand-mère de: Karine Bureau (Michel Richard), feu David Guillemette, Carl Guillemette, Cynthia Roy (Stéphane Drolet), Michaël Roy (Denise Francoeur), feu Marie Corriveau et feu Gabrielle Corriveau; l'arrière-grand-mère de: Jade Bureau (Michaël Mélançon Cauchon) et Mathis Daigle et l'arrière-arrière-grand-mère de: Alycia Lambert, Landon Mélançon Cauchon et Logan Mélançon Cauchon. Elle était la sœur de: Solange (Gilmond Mercier), Gaétane (feu Jean Labonté et feu Gérard Bleau), feu Eddy (Simone Bolduc), feu Réal (Lucienne Lapointe), feu Jeannine (feu Germain Labrie) et feu Germaine (feu Albert Boutin). De la famille Guillemette, elle était la belle-fille de feu Adélard Guillemette (feu Adèla Brochu) et la belle-sœur de: feu Henri (feu Adéla Rouillard), feu Delphis (feu Maria Fournier), feu Laura, feu Emma (feu Albert St-Pierre), feu Gérard (Carmelle Ménard), feu Onésime (feu Anita Lapointe), feu Albert (Gemma Ménard), feu Lionel (feu Alice Carrier), feu Rose (feu Roland Pigeon), feu Fernand (feu Fernande Cloutier) et Hélène. Elle laisse également dans le deuil tous les neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es) de la famille. La famille recevra les condoléances à la(maximum 50 personnes sur rotation)le vendredi 1er octobre de 19h à 21h30 et le samedi 2 octobre de 9h à 10h45.et de là, au crématorium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches sous la direction de la maison funéraire:La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC de St-Fabien-de-Panet, de l'Hôpital de Montmagny et de la Maison d'Hélène de Montmagny pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9. Formulaires disponibles au salon.