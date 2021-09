HARDY, Réjean



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 23 septembre 2021, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Réjean Hardy époux de madame Céline Thibodeau et fils de feu monsieur Gratien Hardy et de feu madame Fernande Lortie. Il demeurait à Portneuf. Monsieur Hardy laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Stéphane (Stéphanie Jourdain) et Isabelle; sa petite-fille Mégane; ses frères et soeurs de la famille Hardy: Aline (Réjean Germain), Édith (Marc-André Morasse), Thérèse, Louise, Marie-Josée et Francine; ses beaux-frères et sa belle-soeur de la famille Thibodeau: Odette (Martin Deblois) et feu Guy; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement particulier au Dre Laurianne Goulet-Plamondon ainsi qu'au personnel des soins palliatifs de l'hôpital de St-Raymond pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances sans contact, en présence des cendres, à lade 11h à 13h.et de là au cimetière de Portneuf.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, (Québec) G1S 3G3, www.cancer.ca