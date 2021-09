TURCOTTE, Monique Rousseau



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 30 août 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Monique Rousseau, épouse de feu monsieur John Turcotte, fille de feu Rosario Rousseau et feu Rose-Alma Levesque. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Johnny (Sindie Pelletier) et Steve; ses petits-enfants : Jacob et Megan; ses frères et sœurs : Pauline (feu Gerald Côté), Roseline (Guy Durepos), Hélène, Claudette (feu Yan Hryzsczyk), Yvon et Gilles (Linda Thibault) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Turcotte; ses neveux et nièces des familles Rousseau et Turcotte, ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère Québec (Québec) G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294, Site web : www.societealzheimerdequebec.com