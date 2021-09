BERGERON, Lucia Daigle



Au Centre d'hébergement Paul-Gilbert, le 24 septembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Lucia Daigle, épouse de feu monsieur Robert Bergeron, fille de feu monsieur Arthur Daigle et de feu madame Rosilda Croteau. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Johanne Richard), feu Alain, Suzanne (feu Jocelyn Haince), feu Doris, Sylvie (Alfred Paré), Édith (Dany Pelletier) et Mario (Anne Savard); ses petits-enfants: Stéphane, Caroline (Pierre Lantin) et Étienne, Vicky (Olivier Bouffard), Yannick (Julie Rémillard) et Sandra (Simon Goulet), Kevin, Mélanie (Guillaume Auger) et Gabriel (Kelly Montreuil), Cathy, Cédric, Janie (Jimmy Lemieux) et Maude (Philippe Noiseux), Marie-Joël (Marc-Antoine Loignon) et Thomas; ses 22 arrière-petits-enfants et 3 à venir; ses frères et sœurs: feu Marie-Rose Daigle (feu Joseph Kirouac), feu Martial Daigle (Rachel Laliberté), feu Léopold Daigle, feu Émile Daigle (Françoise Laliberté) et feu Rita Daigle (feu Delphis Pouliot); ainsi que plusieurs ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bergeron, plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au Dr Girard et son équipe du centre d'hébergement Paul-Gilbert pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.à compter de 13h.