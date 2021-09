COLLET, Gérard



Au Centre Paul-Gilbert, le 7 décembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Gérard Collet, époux de madame Gisèle Demers. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Caroline (Kamal Elhaji), Marco (Nathalie Nadeau), Pierre (Caroline Colerette), Michel (Martine Point) et Andrée (Jacques Samson); ses petits-enfants: Jonathan Collet-Duchesne, Gabriel Collet-Trottier, Mathieu Collet-Trottier, Dave Roberge, Sabrina Roberge, Isaac Collet, Layla Collet, Priscilla Collet, Ellie Collet et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Lexie Roberge et Kylian Duchesne; ses soeurs: Lise et Raymonde; ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Demers: Claudette, Céline, Gaétan, Clément-Marie et Isabelle; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera auà compter de 15 h 30.