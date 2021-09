LAVOIE, Rita



Au CHSLD de Baie-Saint-Paul, le 29 juillet 2021, à l'âge de 89 ans, nous a quittés Dame Rita Lavoie. Elle était l'épouse de feu Monsieur Désiré Ménard et elle demeurait à Baie-Saint-Paul.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Madame Rita Lavoie laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Léo-Marie Simard), Irène (Réal Gauthier), Roger (Chantal Poulin), Linda (Marcel Cimon), Jacinthe (René Baillargeon), Lucie (Claude Cinq-Mars) et Jean-François; ses petits-enfants: Marie-Lyson, Lyne-Marie, Léo-Michel, Jean-Sébastien, Christian, Jonathan, Yannick, Christian, Ludovic, Pier-Anthony, Saralee, Jade, Arnaud, Mathieu, François-Xavier, Édouard; plusieurs arrière-petits-enfants; ses belles-sœurs: Cécile Ménard et Pierrette Duchesne; son filleul Jacques Ménard; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Outre son époux, elle est allée rejoindre ses parents: Monsieur Oscar Lavoie et Madame Léda Dufour; ses sœurs et son frère: Marie (feu Olivier), Séraphin (feu Charlotte), Léontine (feu Gérard). Un merci spécial est adressé au personnel soignant du CHSLD, unité Pierre Dupré, ainsi qu'au Dre Roy pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le Fonds CHSLD. La direction des funérailles a été confiée à la