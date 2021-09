SYLVAIN, Marthe Drolet



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 23 septembre 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée dame Marthe Drolet Sylvain, épouse de feu Georges-Henri Sylvain. Elle demeurait à Charlesbourg. Elle a énormément contribué au socio-culturel à titre de directeur au sein du comité des loisirs de la paroisse de St-Rodrigue (danses folkloriques, amis du jeudi, etc).La famille vous accueillera au, de 10h à 13h30.et de là au cimetière St-Pierre-aux-Liens, Orsainville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, son gendre et ses belles-filles: Jacques (Marlène Lavertu), Hélène (Michel Brie), Gilles (Johanne Moreau), Denis (Sylvie Tremblay) Bernard (France Savoy) et Louis (Nancy Beaubien); ses petits-enfants: Patrick (Julie Therrien), Mario (Guylaine Brousseau), Jean-François (Karine Auger), Sébastien Tardif (Geneviève Bégin), Alexandre Tardif, Marie-Hélène Brie (Lora Kaulback), Louis-Michel Brie (Mélanie Fortier), Nicolas (Precilla Rojas), Joanie (Benoit Fortin), Pierre-Luc (Katie Ketchum), Anthony (Catherine-Sara Drouin) et Michael; ses 14 arrière-petits-enfants, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (soins palliatifs) pour leur service extraordinaire reçu par l'équipe, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), 418 656-4999.