FRÉCHETTE, Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, entouré de l'amour des siens, le 11 août 2021, à l'âge de 76 ans est décédé monsieur Claude Fréchette. Il était l'époux de madame Laurette Moisan et le fils de feu monsieur Louis-David Fréchette et de feu madame Clarina Paré. Il demeurait à Charlesbourg.Monsieur Fréchette laisse dans le deuil son épouse madame Laurette Moisan; sa fille Lynn; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Moisan: feu Olivier (Madeleine Raté), feu Marie (feu Amédé Goudreault), feu Maurice (Nicole Lavoie) Louis (Louise Racine), feu Rosaire, feu Marc (Lise Couture), Marie-Marthe (feu Gérald Blier), Monique (Raymond Côté), feu Cécile (Gaétan Marcoux), Céline, feu André et Jean-Claude, feu Bernadette (Michel Gallichand); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Il était également le frère de feu: Suzanne, Louis (feu Loretta Lessard), Jean-Paul (Jacqueline St-Hilaire), Jacqueline (feu Gérald Bédard) et Pierre (feu Jeannine Turcotte). Un remerciement tout particulier à l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Charlesbourg, son infirmière Véronique Labrie ainsi qu'au Dre Anne Paquette. Merci également à nos anges de l'Hôpital de l'enfant Jésus: l'infirmier Frédérick Boivin et la Dre Vicky Plante pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Merci aussi à notre ami Michel Dupont pour son aide dans l'ensemble des démarches. Il a été confié à la maisonToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation de votre choix.