BOLDUC, Raynald



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 septembre 2021, l'âge de 61 et 6 mois, est décédé monsieur Raynald Bolduc, époux de madame Joanne Levesque. Il était le fils de feu Adrien Bolduc et de feu Pauline Lemieux. Il demeurait à Saint-Damien, Bellechasse.Il laisse dans le deuil outre son épouse Joanne Levesque, ses enfants: Sandra (Alex Samson), Caroline (Steeve Gosselin), et Sébastien (Kim Morency); ses petits-enfants: Èvany Gosselin, Maysen Paré, Ludovick Gosselin, Milan Paré, Danaé Côté et Kayden Bolduc qu'il aimait tant. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, oncles et tantes ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et collègues de travail de IPL. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du 4e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le personnel du CLSC de Bellechasse pour les bons soins prodigués à Raynald. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Monsieur Bolduc a été confié pour crémation à la