NOEL LECLERC, Jeannine



À la Maison Legault de Québec, le 24 août 2021, à l'âge de 90 ans et 2 mois, est décédée madame Jeannine Leclerc, épouse de feu Bertrand Noël, autrefois d'Armagh.La famille accueillera parents et amis auà compter de 9h.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle est allée rejoindre son époux Bertrand Noël et son conjoint Yvon Bégin (1999 à 2015). Elle laisse dans le deuil ses enfants: Norbert, Jacinthe (feu Robert Lacroix), feu André, Andrée (Roch Roy), Lyne (Louis Émond), Lucie (Jean Poirier), Odette (Yves Pouliot), François (Sonia Beaulieu); ses petits-enfants: Julie, Alexandra, Catherine, Hubert, Camille et ses arrière-petits-enfants: Gabriel, Noémie et Guillaume. Elle était la soeur de: feu Maurice (feu Simone Nolet), feu Joseph (feu Hilda Lévesque), feu Yvonne (feu Valère Boutin), feu Claire (feu Mérild Audet), feu Marie-Paule (feu Joseph Boutin), feu Fernand (feu Estelle Blaquerre), feu Aline, feu Georges (feu Pierrette Pouliot), feu Gérard (feu Eliette Charlton), feu Armand (feu Pierrette Pouliot) et feu Madeleine (feu Roger Corriveau). Elle laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Noël ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de la Maison Legault pour les excellents soins prodigués à notre mère. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon.