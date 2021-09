PLANTE, Jules



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 27 août 2021, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Jules Plante, époux de dame Georgette Verret, fils de feu dame Zélia Verret et de feu monsieur Achille Plante. Il demeurait à la Résidence Saint-Philippe, Québec. La famille recevra les condoléances à la, de 13hLes cendres seront déposées ultérieurement au cimetière Saint-Charles.Outre son épouse Georgette Verret, il laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Bernard Tremblay), Pierre (Hélène Petitclerc), Céline (Jean-Pierre Fortier) et Méleine (Gaston Rioux); ses huit petits-enfants: Charles (Jessica), Pier-Alexandre (Sophie), Marie-Pier (Philippe), Valérie (Stéphane), Karine (Alexandre), Gabriel (Valérie), Anthony, Alexy; ainsi que huit arrière-petits-enfants; sa sœur Lise et sa belle-sœur Pierrette (Gérard Hardy). Il était le frère de feu: Pauline (René Biron), Gisèle (Roger Noël), Françoise, Jean-Charles (Pauline Drolet), Mariale (Henri Bouthillette) et le beau-frère de feu: Roger (Nicole Tremblay), Raymond (Hermine Boudreault) et Jean-Claude. Sont aussi attristés par son départ de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Un merci spécial à Linda et Marc ainsi qu'à Martin pour leur présence et les services rendus. Merci aussi au personnel de la Résidence Saint-Philippe. Un sincère remerciement au personnel du A5 et B8 de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour la qualité des soins prodigués et le support apporté.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital Saint-François d'Assise), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec), G1L 3L5, tél.: 418 525-4385, site Internet: www.fondationduchudequebec.ca.