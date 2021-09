SAVOIE, Louise Hallé



À L'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 août 2021, est décédée Madame Louise Hallé, fille de feu Jean-Marie Hallé et feu Germaine Allen. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, M. Raymond Savoie, elle laisse dans le deuil ses enfants Sophie Laterreur (Mathieu Chagnon) et Simon Laterreur (Carolina Leyton Lopez), ses petits-enfants Éloïse, Jacob, Alessia et Mariana, le père de ses enfants, Carol Laterreur, son beau-fils, Marc Savoie (Sabrina Bernard), sa belle-fille Caroline Savoie, ses sœurs, Monique, Céline (Mario Polèse), Nicole( Raymond Bhérer), sa belle-sœur Zhaohui Huang (feu Louis Hallé), ainsi que son amie Marie Villeneuve et plusieurs neveux, nièces et cousins (es). Nous désirons remercier toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins et leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer.à compter de 13h.