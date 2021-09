PELLETIER, Raymond



Au Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, le 15 septembre 2021, est décédé à l'âge de 83 ans et 2 mois, M. Raymond Pelletier, époux de dame Noëlla Chénard. Il était le fils de feu M. Justinien Pelletier et de feu dame Noëlla Chamberland. Il demeurait à Rivière-du-Loup et autrefois à Saint-Denis-De La Bouteillerie. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s, à compter de 10 h.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Noëlla; ses enfants: Michel (Lucie Lévesque), Linda (Daniel Tremblay), Manon (François Bouchard), Styve (Hélène Lavoie), Sébastien (Audrey Pellerin); ses petits-enfants: Audrey, Marilie, Rosalie, Pier-Olivier, Josée-Ann, Jessica, Stéphanie, Gabriel, Matys, Thomas, Emy, Lea; ses arrière-petits-enfants: Léo et Samuel. Sont aussi affectés par son départ ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s des familles Pelletier et Chénard. La famille remercie le personnel soignant du Centre hospitalier de Rivière-du-Loup ainsi que le personnel de la Résidence des Bâtisseurs pour leur dévouement, leur support et la qualité des soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de la Santé de Rivière-du-Loup, 75, rue Saint-Henri, Rivière-du-Loup G5R 2A4. Formulaires seront disponibles au funérarium.