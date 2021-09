GARNEAU

Marie-Mignonne Lachance



À Québec le 14 Septembre 2021 à l'âge de 102 ans est décédée madame Marie Mignonne Lachance épouse de feu Benoit Garneau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 12h30. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gisèle (Conrad Fournier), Raynald (Jocelyne Veer), Claudette (feu André Falardeau), Florence et feu Jean; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses sœurs: Jeannine (feu Jean Marie Girard) Florence (feu Jacques Martin) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'IUCPQ (Hôpital Laval), des résidences Humanitae et Jardins Lebourgneuf pour leurs excellents soins, leur soutien et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer, 1040 Avenue Belvédère, bur. 214, Québec, G1S 3G3, (418) 683-8666.