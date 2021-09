BÉLANGER, Cécile Thiboutot



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 mars 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Cécile Thiboutot, épouse de monsieur Hervé Bélanger. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux monsieur Hervé Bélanger ; son fils Denis (Jeanne Beaupré) ; ses petits-enfants : Julie (Stéphane Vachon) et Sylvain (Mylaine Lacharité) ; ses arrière-petits-enfants : Justine, Noémie et Florence ; ses frères et sœurs : feu Claire (feu Paul Derome), Jeanine, Rachelle, feu Gaétan (Lucie Charrette), Clément (Élise Chassé) et feu Gilles ; ses beaux-frères et belles-sœurs, de la famille Bélanger : Marcelle (feu Robert Caron, Marc Yvon Blanchet), feu Lily (Maurice Lizotte), Colombe, feu Yvon et feu Raymond (feu Jacqueline Pelletier) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Havre du Trait-Carré pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bur. 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. :418-682-6387.