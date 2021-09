ROUSSEAU, Monique Lavoie



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 21 mai 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Monique Lavoie, épouse de feu Yvan " Paddy " Rousseau. Née à Québec le 5 septembre 1938, elle était la fille de feu Marie-Blanche Paquet et de feu Adélard Lavoie. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléancesde 13h à 14h. Les cendres seront déposées au Parc Commémoratif La Souvenance, sous la direction de laElle laisse dans le deuil ses filles: Josette (Gilles Drouin), Chantal (Guy Latulippe); son petit-fils Samuel (Sophie Goupil); ses arrière-petits-fils: Nathan et William; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Liliane (feu Robert Pouliot), Henriette (Laurent Rodrigue), feu André, Lise (Marcel Fiset), feu Ginette, Michel (Sylvie Martineau), Carole, Francine, feu France, Sylvie, Daniel (Nicole Lacaille); ses beaux-parents: feu Alexandre Rousseau et feu Simone Bouchard; ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Rousseau: feu Noël (Micheline Gauthier), feu Gaétan (Margot Lemieux), feu Claude (Edna St-Pierre), Jacques (feu Régina Martineau), André (Céline Caron), Carol (Monique Gallant), feu Ginette, Francine (Richard Lamontagne); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements chaleureux au personnel et aux bénévoles du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes pour leur grande humanité, leur compassion et leur dévouement exceptionnel prodigués. Un merci spécial au personnel avec qui notre mère et notre famille avions développé des liens étroits et familiaux, sans vouloir nommer de noms pour ne pas blesser certains employés, mais ces personnes se reconnaîtront certainement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation St-Jean-Eudes, 6000, 3e Avenue Ouest, Québec (Québec), G1H 7J5, 418-627-1124 #1201, www.chsje.qc.ca