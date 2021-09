PILOT, Philippe



À la Résidence Margo, le 21 avril 2020, est décédé subitement, à l'âge de 84 et 6 mois, monsieur Philippe Pilot. Il était l'époux bien-aimé de madame Madeleine Robin depuis 57 ans. Il était le fils de feu dame Eva Careau et de feu monsieur Georges Pilot. Il demeurait à Lévis. Après une brève carrière d'enseignant à Dosquet, St-Agapit et St-David (Lévis), il fut le directeur de l'École Desjardins de Lévis de 1967 à 1989. Il laisse dans le deuil outre son épouse Madeleine, ses filles, Manon (Donald Hallé) et France ainsi que son seul et unique petit-fils et filleul adoré, Karl Duchaine. Il était le frère de : Ulric (feu Jeannine Mongrain), feu Louis (Solange Blanchette), feu Colette (feu Yves Huot), André (Nicole Guillot), Claude (feu Monique Fecteau), Hélène (Gilles Fournelle), feu Claudette (Jean-Marie Trudel), Yvon, feu Jean-Pierre (Géraldine Robinson), Michel (Lucie Dulong), feu Jacques (Lise Gagnon), Réjean, feu Serge, feu Raynald, Alain et Johanne. De la famille Robin, il était le beau-frère de : Gertrude (feu Guy Lecours), André, feu Carmelle, feu Jean-Claude (Jeanne-d'Arc Boutin), Henri-Paul (Nicole Duval), Alice (Hervé Lecours), Réjeanne (Robert Cloutier), feu Rénald (Françoise Leclerc), feu Clément et Jean-Guy. Il laisse également ses filleules, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que deux amis précieux, Denis Côté et Carole Guillemette. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Margo de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (https://www.fondation-iucpq.org/dons/types-de-dons).La direction funéraire a été confiée à Groupe Garneau Thanatologue.le vendredi 1er octobre 2021 de 19h à 21 h 30 et le samedi 2 octobre 2021 à compter de 9 h.