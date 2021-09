LAMONTAGNE, Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 septembre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Claude Lamontagne, époux de madame Célyne Laganière, fils de feu Joseph-Alyre Lamontagne et de feu Thérèse Gingras. Il demeurait à Saint-Isidore. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Lucie et Marc Lamontagne; ses frères et soeurs: André (Céline Laliberté), Michelle, Marcel (Suzette Tremblay), Nicole, Robert, Paul et René; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à toute l'équipe des docteurs Fillion et Bélanger ainsi qu'à toute l'équipe d'oncologie et des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse de Saint-Isidore.à compter de 9h.