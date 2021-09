SIROIS, Patricia



À Saint-Raymond, le 10 septembre 2021, à l'âge de 35 ans, est décédée madame Patricia Sirois, conjointe de monsieur David Bélanger, fille de monsieur Daniel Sirois et de madame Thérèse Duval. Elle était native de Québec.La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à lade 10 h à 15 h 30,La direction des funérailles a été confiée à laOutre son conjoint, madame Sirois laisse dans le deuil ses enfants: Charlotte et Liam; sa sœur: Alexandrine Duval (Olivier Tardif); sa filleule Leilou; ses beaux-parents: Chantale Lachance et Benoît Bélanger; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bélanger: Jonathan (Julie), Samuel (Pascale) et Emmanuelle (Fabrice); ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, parents, ami(e)s et collègues de travail du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Aide à la jeunesse : https://www.faj.ca/