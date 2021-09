LATULIPPE, Gilles



À L'Hôpital Saint-François d'Assise, le 16 septembre 2021, à l'âge de 79 ans est décédé monsieur Gilles Latulippe, époux de madame Yvonne L'Écuyer. Il était le fils de feu madame Yvette Mayrand et feu monsieur Éloi Latulippe. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 12h au centre commémoratifL'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Alban du comté de Portneuf. Monsieur Latulippe laisse dans le deuil son épouse madame Yvonne L'Écuyer, ses enfants: Lynda (Marco Bouchard), Carole et Michelle (Luc Ferland); ses petits-enfants: Valérie Bouchard (Christophe Cyr-Plante), Elliot Pageau-Latulippe et Guillaume Ferland; son frère Denis Latulippe; ses belles-sœurs: Huguette Descôteaux (feu Gaétan Latulippe) et Solange L'Écuyer (feu Jean-Paul Hardy); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Lise et feu Thérèse Latulippe. Un remerciement spécial à l'équipe des soins intensifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise à l'équipe du Dre Virginie Bibeau ainsi qu'au Dr Alain Nault pour leur dévouement et les bons soins prodigués.