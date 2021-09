SIMARD, Augustin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 septembre 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Augustin Simard, époux de feu madame Colette Brulotte, fils de feu Charles-Auguste Simard et de feu Jacqueline Fortin. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses soeurs : Réjeanne Simard, Carole Simard (Ginette Frigon) et Micheline Simard; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Brulotte; ses nièces; Sylvie Vézina (Jean-François Goulet), Julie Vézina (Marc Montpetit), Isabelle Vézina (François Méthot) et leurs enfants Philip Goulet (Janie Boutin), Félix Méthot, Laurence Méthot, Charlotte Montpetit et Nathan Montpetit; ses nièces et neveux des familles Simard et Brulotte; ainsi que ses amis, notamment ceux du Camping Belle-vue de Sainte-Croix de Lotbinière. Sincères remerciements au personnel du 8ième étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 18h.