PELLETIER DANCAUSE, Bibiane



À La Maison d'Hélène de Montmagny, le 15 septembre 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Bibiane Pelletier, épouse de feu monsieur Jean-Paul Dancause. Elle était la fille de feu dame Rose-Eva St-Laurent et de feu monsieur Auguste Pelletier. Originaire de Saint-Marcel de L'Islet, elle a demeuré plusieurs années à Sainte-Félicité de L'Islet. Elle laisse dans le deuil, les enfants de son époux qu'elle considérait comme les siens : Jean-Noël, Carmen (Réjean Morneau), Michel (Marc Binet), Luc (Nicole Frigault), Sylvie, Doris (Réal Bérubé); ainsi que les petits-enfants : Valérie (Alain Bélanger), Jérôme (Christine Labbé), leur mère Colombe Bélanger; Geneviève, Saraë (et leur conjoint); Audrey, Simon (Amélie Aubé), Nicolas, (Jessy Marleau), Sarah (Paul Pouliot) et Michaël (Lucie Levasseur) et plusieurs arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : feu Maurice (Pierrette Morin), feu Marcelle (feu Léon Grondin), Colette (feu Robert Boucher), feu Jean-Guy (feu Évelyne Bélanger, Doris Labrecque), Huguette (feu Germain Gagnon), Dolorès (Léon Chouinard), feu Paul-Yvon (Françoise Frappier), Nicole (Serge Veilleux); de la famille Dancause : feu Adrien (feu Clothilde Litalien), feu Thérèse (feu Oliva Mercier), feu Jeanne d'Arc (feu Henri-Paul Bélanger), feu Dorilla (Émilia Leblanc), feu Marc-Aurèle, feu Martin (feu Marie-Paule Caouette), feu Jean-Pierre. Sont aussi affectés par son départ les membres de la famille Leblanc, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel, de la Résidence des Bâtisseurs (Habitation Mgr Deschênes) de Montmagny, au Domaine du Lotus à L'Islet en particulier Julie, Mélanie et Lise, le département du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny, ainsi qu'à celui de la Maison d'Hélène de Montmagny et au Dre Michelle Boulanger pour leur accompagnement, leur professionnalisme et les bons soins prodigués à Bibiane. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don À La Maison d'Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ Des formulaires seront disponibles au salon.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 9h. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Sainte-Félicité de L'Islet.