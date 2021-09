SACCÀ, Georgette Caouette



À Québec, le 23 septembre 2021, à l'âge de 92 ans, entourée de ses trois enfants est décédée madame Georgette Caouette, épouse de feu monsieur Antonio Saccà et fille de feu M Georges Caouette et de feu Mme Lydia Gravel. Elle demeurait à Charlesbourg.où la famille vous accueillera à compter de 13h00 et de là au cimetière paroissial.Madame Saccà laisse dans le deuil sa fille Danièle (Marc Bériault) ; ses deux fils Paul (Edith Beaulieu) et François, sa sœur Janine (feu Eugène Coulombe) ; sa belle-sœur Elizabeth Lemieux (feu Roland Caouette) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Un remerciement spécial au Dre Stéphanie Dubé et au personnel infirmier pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la maison