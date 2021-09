Agression sexuelle armée: la victime d’André Boisclair ne témoignera pas pour le moment

L’ex-politicien André Boisclair a renoncé à son enquête préliminaire ce jeudi, évitant du même coup que le plaignant raconte les détails d’une violente agression sexuelle armée qui serait éventuellement rendus publics.

«Ça représente la volonté de mon client», a expliqué Me Michel Massicotte, de la défense, ce matin, au palais de justice de Montréal.

Boisclair, 55 ans, brillait par son absence, étant plutôt représenté par avocat. Et comme il avait déjà prévenu la Couronne qu’il acceptait d’être cité à procès pour agression sexuelle armée avec la participation d’un tiers, la victime ne s’est pas non plus présentée au tribunal.

«Ça faisait l’affaire du plaignant, a expliqué le procureur, Me Luc Pagé. C’est toujours une bonne nouvelle, pour une victime, de minimiser ses passages à la cour.»

Selon l’acte d’accusation, les crimes dont Boisclair est accusé auraient été commis à Montréal en janvier 2014, soit quelques mois seulement après la fin de son mandat comme délégué général du Québec à New York.

Choix stratégique?

Si le fait que Boisclair accepte d’être cité à procès est une bonne chose pour la victime, ce l’est aussi pour l'accusé. Car si le plaignant avait témoigné, toute sa version aurait pu être éventuellement rendue publique. Le contenu du témoignage aurait été frappé d’un interdit de publication, mais celui-ci aurait été levé à la fin des procédures.

Compte tenu de la gravité des accusations, passibles de 14 ans de prison, cela aurait pu causer un grand tort à l’image de l’ex-politicien qui a longtemps été une figure publique au Québec.

Il reste maintenant à savoir ce que Boisclair compte faire pour la suite des choses. Le dossier reviendra devant la cour en novembre pour la suite des procédures. S’il décide d’aller en procès, la victime devra raconter sa version lors d’un témoignage public.

Boisclair pourrait également plaider coupable, à la suite d’un accord avec la Couronne. Dans ces cas-là, un exposé des faits est soumis à la cour, mais, bien souvent, seuls les éléments essentiels au plaidoyer sont inscrits, évitant que tous les détails de l’affaire soient rendus publics.