LABRANCHE, Gilles



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père, monsieur Gilles Labranche, à l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré le 23 septembre 2021, à l'âge de 83 ans et 7 mois. Il était l'époux de feu dame Céline Paré et le fils de feu dame Florilda Lajeunesse et de feu monsieur Joseph Labranche. Il demeurait à Château-Richer. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéde 9h00 à 10h30Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil ses enfants: Denis, Sylvie (Tommy Chevrette) et Caroline (Philippe Bissonnette); ses petits-enfants: Marianne (Jean-François Gaudet), William, Guillaume (Sylvia Raschella), Rosalie (Hugo Bourdelais) et Constance Chevrette (Samuel Taillon) ainsi que Louis et Catherine Bissonnette; ses arrière-petits-enfants: Jacob, Arielle, Léo, Emma et Aprile; ses frères et belles-sœurs: feu Jean-Paul (Florence Ferland), feu Robert (Suzanne Fortin), André (Maria St-Laurent) et Richard (Louise Poulin) et il était le frère de feu Jeanne d'Arc (feu Simon Fortin), feu Cécile (feu Paul-Émile Simard), feu Florence (feu Gérard Dupuis), feu Juliette (feu Georges Caron), feu Henri (feu Rita Crépeault), feu Cyprienne, feu Bernadette (feu Julien Déry) et feu Gisèle (feu Roch Blouin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paré: feu Jean-Claude (Jeannette Lagacé), Michel (Edwina Foy), Louise (Roland Hayet) et il était le beau-frère de feu Constance; il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et amis. La famille désire remercier sincèrement tous les membres du personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne de Beaupré pour leur gentillesse, grande compassion et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer Québec/Chaudière/Appalaches, 1040, Av. Belvédère, bureau 214, Sillery, (Québec)G1S 3G3 https://www.cancer.ca/fr-ca/about-us/contact-us/?region=qcet/ou Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/