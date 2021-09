RHÉAUME, Claude "Black"



"Le chagrin de l'avoir perdu ne doit pas nous faire oublier le bonheur de l'avoir connu"À La Pocatière, le 20 septembre 2021 à l'âge de 62 ans, est décédé subitement monsieur Claude Rhéaume, fils de feu monsieur Hubert Rhéaume et de feu madame Elianne Bergeron. Autrefois de St-Émile, il demeurait à St-Bruno de Kamouraska. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 15h et seraLes cendres seront déposées au cimetière de Saint-Émile, sous la direction de laIl laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Mario, Bertrand (feu Lise Garneau), Linda (Yves Dumontier), Marie-Josée (Pierre Beaudry); ses neveux et nièces: Martin Rhéaume (Chantal Fleury), Audrey-Maude Dumontier (Pierre-Luc Verret, Justin et Elie-Rose D. Verret), Gabriel et Michaël Beaudry; ses tantes, cousins et cousines des familles Rhéaume, Bergeron et Duchesneau. Il laisse également dans le deuil plusieurs amis ainsi que ses collègues de travail de la compagnie Bombardier de La Pocatière. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par don à la Fondation des maladies du coeur et de l'avc au www.coeuretavc.ca.