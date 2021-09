FISET, Rita Coutu



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 20 juillet dernier, à l'âge de 100 ans et 2 jours, est décédée Madame Rita Coutu, épouse de feu monsieur Rosaire Fiset, native d'Albertville et demeurant à Québec (arrondissement Charlesbourg).suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la salle l'Escale de l'église Saint-Pierre-aux-Liens à compter de 9h00. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Réjean (Pierrette Gasse), Marcel (Claudette Gasse), Nicol (Pierrette Boudreault), Micheline (feu Georges-Gilles Michel), Jeannine (Léopold Lavoie), Lucie (François Potvin) et feu Gaétan (Christiane Poirier); ses petits-enfants : Régis, Nancy, Annie, Claudie, Martine, Bruno, Jérôme, Sonia, Chantal, Rémi, Patrick, Julie, Geneviève, Jacinthe, Gabriel, Francis, Marie-Millie et Mathieu; ses arrière-petits-enfants : Ted, Kevin, Catherine, Daphnée, Emma, Sam, Charles-Antoine, Thomas, Christophe, Jacob, Jérémie, Samuel, William, Marguerite, Rudy, Danika, Maïtée, Érica, Pénélope, Mégane, Daphnée, Camille, Laurence, Mathilde, Mara, Arnaud, Juliette, Alice, Roxane, Louis et Magalie. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs : Lucie et Héléna; sa belle-sœur Laurette Villeneuve (feu Aldéo) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence La Beauportoise pour les bons soins prodigués lors de son court séjour ainsi que le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : (418) 683-8666, site web : www.cancer.ca