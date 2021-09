CHOUINARD

Fernande Dallaire



Au CHSLD Paul-Gilbert, le 31 octobre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Fernande Dallaire, épouse de feu monsieur Yves Chouinard. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil ses fils: Ghislain Chouinard (Marie Delâge) et René Chouinard (Johanna Coderre); ses petits-fils: Gabriel et Antoine Coderre-Chouinard; ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Jeanne-Mance (Fernand Pelchat), Carmen, Simone, Ghislaine (Yvon Carreau), feu Gilles (Huguette Leclerc) et Jean-Guy Chouinard (Claudette Morin); de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des CHSLD Bellevue et Paul Gilbert ainsi qu'au Docteur Guy Gingras et à la Docteure Émilie Lavallée pour leurs soins attentionnés. Merci également tante Ghislaine pour ton support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson Québec-Chaudière-Appalaches, (https://prqca. ca/faire-un-don/). La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 10h.