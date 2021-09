COULOMBE, Louis-Albert



À l'Unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 septembre 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Louis-Albert Coulombe, époux de madame Ginette Caron, fils de feu monsieur Albert Coulombe et de feu madame Berthe Pelletier. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie, Robert (Sara Hashem) et Marielle (Léandre Hudon); ses petits-enfants: Evelyne, Léanne et Antoine; ses frères et sœurs: Laurette (Gérald Pelletier), feu Pierre-Paul, Suzanne (André Henri), Marc-André (feu Huberte Bélanger), Marie-Berthe (Raynald Lord), Louisette (Patrice Viens), Carmen (feu Rolland Bélanger), Nicole (Luc Corriveau), Paul-André, Gisèle (Jean-Yves Jacques), Colette, Richard (Denise Deschênes), Daniel Guimond (Raymonde Lord) et Monique Bernier; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Caron: Germain (Jeannette Poitras), Yves (Marie-May Bard), Louise (Réal Guibord), feu Edouard (feu Claudette Caron), Jean-Guy (Florianne Pelletier), Rachel (Jacques Robin), Simon (Jocelyne Bélanger), Marie-Claire; ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Un merci tout spécial au Docteure Kathleen Lemieux, au Docteur Jocelyn Roy et au Docteure Noémie Lussier, ainsi que tout le personnel soignant de l'Unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Hôtel-Dieu de Lévis, dédié à l'Unité des soins palliatifs.à compter de 10 h.