AUDET, Thérèse



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 septembre 2021, à l'âge de 95 ans et 10 mois, est décédée madame Thérèse Audet, épouse de feu monsieur Marius Poitras, fille de feu monsieur Pierre Célestin Audet et de feu madame Irène Vandry. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Jean-Pierre (Lyse Jobin), Anne (Dave Varney), Benoît (Madeleine Cantin) et Guy (Johanne Bérubé); ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; son conjoint feu monsieur Claude Lagueux; ses frères et soeurs: Justine (feu Marcel Boutin), feu Jude (feu Denise Ménard), feu François (Lizette Morin), feu Rachelle (feu Jean-Marie Bourbeau), feu Joseph, feu Pierre, feu Charles; ses camarades de la résidence Saint-Antoine de Saint-Romuald, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci tout spécial au personnel soignant de la résidence Saint-Antoine ainsi qu'l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Hôpital de l'Enfant- Jésus.