BRETON, Michel



À son domicile, le 16 septembre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Michel Breton. Né à Granby, le 28 mars 1948, il était le fils de feu dame Germaine Sirois et de feu monsieur Hilaire Breton. Il demeurait à Québec.Monsieur laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Francine (Denis Desjardins), Louise (Renaud Minier), Serge (Martin Savoie), Jocelyn, Yves (Andrée Gauthier), Guylaine (Gaston Marcoux), Andrée, Pierre; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Site : www.coeuretavc.ca, Tél. : 1-888-473-4636. Les funérailles sont sous la direction de