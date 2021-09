COUTURE, Corinne



À l'hôpital Honoré Mercier, le 1 avril 2021, à l'âge de 92 ans et 7 mois, est décédée madame Corinne Couture, son ami feu Zoël Lemay, fille de feu madame Estelle Dupuis et feu monsieur Georges Couture. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Claude, Martine (Jean-Pierre Baril), Sonia, Carole (Jean Legris), Luc et Mario; ses petits-enfants: Benoit (Véronique), Frédéric (Marie-Élène) et feu Marie-Christine (David); ses arrière-petits-enfants: Ariane, Mélissa, Guillaume, Cédrick, Béatrice et Victoria. Elle était la sœur de feu Gertrude (feu Charles-Édouard Larose), Adrien, feu Marguerite Blais, Jacques (feu Marguerite Bernier), feu Claude (feu Bernadette Morissette), feu Roch (feu Thérèse Fecteau), Françoise (feu Marcel Huot), Lucie (feu Maurice Plante; ami André Laplante), Albert (Micheline Carrier), Lionel (Marie-Claire Giroux), Denis (Réjeanne Gagnon), Denise (feu Rosaire Roy), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). La famille recevra les condoléances aule samedi 2 octobre 2021 de 9h à 14h30. Madame Couture sera portée à son dernier repos le jour même des condoléances à 15h30 au cimetière St-Charles, 1460 Bd Wilfrid-Hamel, Québec, QC G1N 3Y6.À la demande de la famille, ne pas envoyer de fleurs. Remplacer vos marques de sympathie par un don à l'Institut de cardiologie de Montréal, 5000 Rue Bélanger, Montréal, QC H1T 1C8, https://www.icm-mhi.org/. Vos messages de condoléances peuvent être laissé sur notre site internet au www.dignitequebec.com