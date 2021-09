LATULIPPE, Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 septembre 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Claude Latulippe. Né le 4 février 1952, il était l'époux de madame Lise Carbonneau et le fils de feu madame Germaine Lamontagne et de feu Laval Latulippe. Il demeurait à Saint-Raphaël-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances aude 12h à 13h45.et de là, au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Meggie (Jean-Sébastien Lepage) et Michaël (Andréanne Gourgues); ses petits-enfants: Hugo Lepage, Xavier Lepage et Mégan Latulippe. Il était le frère de: feu Maurice (feu Georgianne Roussel), feu Raymond (feu Jacqueline Blais (feu François Gagnon), feu Anita (feu Isidore Vézina), feu Robert (Diane Hallé), Jeannine, Georges (Denise Blais), Anne-Marie (Maurice Marcoux), Jacques (Françoise Goulet), Denise (feu Jean Gagnon) et Claudette (feu Marcel Breton). De la famille Carbonneau, il était le beau-frère de: Rock (Lise Leclerc), Agathe (feu Terry Braithwaite), Cyr (Diane Breton), Laurier (Maryse St-Pierre) et Valérie (Martin Lacasse). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines des familles Latulippe et Carbonneau ainsi que ses ami(e)s Francine Gagné et André Gourgues et plusieurs autres ami(e)s. Remerciement spécial à l'équipe des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ains qu'à la clinique d'oncologie de Lévis pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la