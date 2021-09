CHEVARIE

Adrienne Painchaud



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 27 août 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Adrienne Painchaud, épouse de feu monsieur Antoine Chevarie. Elle était la fille de feu dame Annie Gaudet et feu monsieur Armand Painchaud. Elle demeurait à Québec.de 9 heures à 11 heures.. Elle laisse dans le deuil ses fils : Adrien (Louise Breton), Guy, Bertrand et Serge (Manon Beaudoin); ses petits-enfants : Marc-Antoine (Roxanne F. Bourgeault) et Marie-Michèle (Dave Nadeau); son arrière-petit-fils Jax; ses frères et sœurs : Gaston (Colette), Anne-Marie (feu Édouard), Simone, Maurice (Micheline), Arthur, Louis (Annette) et Martin (Ginette); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. Elle est allée rejoindre son fils André, parti trop tôt. Elle était la sœur de: feu Marcelle (Gérard), feu Simone, feu Jean-Paul (feu Mabel), feu Georgette (feu Martin), feu Yvon (Carmen), feu Jules (Colette) et feu Jean-Guy. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.