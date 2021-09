DEMERS, Yolande Lapierre



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 décembre 2020, est décédée, à l'âge de 92 ans, Yolande Lapierre, épouse de feu Paul-Henri Demers. Elle était la fille d'Alyre Lapierre et d'Aurore Rancourt de Val-Alain. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Yves (Thérèse Desrochers), Lise (Clément Ferland), Gisèle, Armande (Antoine Monfet), Mariette, feu Claude (Cécile Lantagne), Estelle (Robert Larochelle), Sylvie, Nicole (Michel Hamel), Jacques (Martine Bérubé); ses 23 petits-enfants et 41 arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs: feu Lucille (feu Alphonse Demers), feu Georges-Émile, feu petit Léandre, Angéline (feu Léo Meunier), Léandre (feu Élisabeth Samson), Laurence (Achille Bédard), feu Thérèse, feu Liliane (Marcel Miron), Gabrielle (feu Jacques Gingras), Hélène, feu Marie-Rose (feu Dan Pouleur), Lisette, Huguette (André Mailly), Claudette (William Pretty), Réjeanne (feu Fernand Vendette), Jean-Pierre (Réjeanne Sirois); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Marie-Rose Demers, feu Armand Bergeron, feu Marguerite Blanchet, feu Armand Demers, ses neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Paul-Henri et son fils Claude. La famille recevra les condoléances à la maison funérairele vendredi 1er octobre 2021 de 19h à 21h30 puisà compter de 9h.