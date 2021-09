BÉLAND, Jeannine Denis



À la Résidence Côté Jardins, Québec, le 15 septembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Jeannine Denis, épouse de feu monsieur Marc Béland, fille de feu monsieur Adjutor Denis et de feu madame Régina Turgeon. Elle demeurait à Donnacona, autrefois à Neuville., à partir de 13h30, suivi d'uneet de là, au cimetière de Neuville. Madame Denis laisse dans le deuil ses enfant : Céline (Guy Godin), Fabienne (Michel Belisle), Denis (Sylvie Bureau), Sylvain, Jean-Marc (Sara Germain), Julie (Normand Lafontaine), feu Marie; ses petits-enfants: Geneviève (Simon Jobin), Marie-Eve (Steve Guérard), Julia, Ariane (Shane Bedo-Simard), Myriam, Anthony (Edouard Larouche), Audrey-Ann (William Verreault-Bédard) et Marc-Antoine; ses arrière-petits-enfants: Jacob, Ethan, Amber, Zackary et Alexis. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Bernard, feu Georges (Lucette Douville), feu Monique, Hugo, feu Lucille (Francine Welman); feu Gertrude Béland, feu Adrienne (feu Victorin Leclerc), feu Maurice (feu Yvette Rochette), feu Philippe (feu Lucille Jean), feu Vincent (feu Rita Béland), feu Rita (feu Paul Angers), feu Adrien (Aline Jacques), Lucille (Gilles Rochette), feu Roger (feu Lucille Jacques), Gemma (feu Jean-Paul Côté). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de la Résidence Côté Jardins pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org