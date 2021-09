LÉVESQUE, Marc



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 19 septembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Marc Lévesque, époux de dame Lucie Ouellet. Il était le fils de feu dame Jeanne Bossé et feu monsieur Albert Lévesque. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.le dimanche 10 octobre 2021 de 9 heures à 11 heures.. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucie, ses filles: Johanne et Hélène; ses petits-fils: Marc-Antoine Papillon (Annick Tremblay), Pierre-Olivier Papillon (Bianka Morissette), Guillaume Papillon (Megane Marcoux) et Alexandre Martin; ses arrière-petits-fils: Derek, Eliot et Emile Papillon; sa sœur et son frère: Bibiane Lévesque (feu Denis Duval) et feu Wilfrid Lévesque (Elizabeth Ouellet); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Ouellet: feu René (Liliane Quentin), feu Albert (Pauline Chamberland), Rolande (feu Raymond Lamy) et Lionel (Géraldine Massé); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(e)s. La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs à domicile du CLSC de Sainte-Foy pour leurs excellents soins et leur accompagnement. Un remerciement spécial à l'ensemble du personnel du Manoir Du Verger pour leur grand dévouement et leur disponibilité. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. :418-683-8666, site web : www.cancer.ca