DUMONTIER, Réjean



À son domicile, le 11 août 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Réjean Dumontier, fils de feu Jean-Hilaire Dumontier et de Marie-Paule Rivard. Il demeurait à Québec.de 9h à 11h.. Il laisse dans le deuil son fils Dave Dumontier (Susanna Tang); ses frères et sœurs: Maureen, Carole (Georges H. Gingras), Jocelyn (Lyne Deguise), Mario; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Diabète Québec, 500-3750, boulevard Crémazie Est, Montréal (Qc) H2A 1B6, tél., 514 259-3422 ou 1 800 361-3504, site web: www.diabete.qc.ca